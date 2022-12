Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 grudnia?

Ścieżki rowerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Wtorkowe pętelki

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 24 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 50 min.

Przewyższenia: 103 m

Suma podjazdów: 555 m

Suma zjazdów: 555 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Tabrzo

Popołudniowe pod górę i z góry w okolicznych lasach. Komary tną jak diabli jak tylko się na chwilę zatrzymasz. Dlatego dzisiaj mało zdjęć, bo by mnie zjadły na miejscu ;)

