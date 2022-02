Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Rowerem z Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 26 lutego w Gdyni ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Gdyni ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Szlak rowerowy między Gdynią Chwarzno a Dąbrową

Stopień trudności: 1

Dystans: 3,28 km

Czas trwania wyprawy: 12 min.

Przewyższenia: 58 m

Suma podjazdów: 71 m

Suma zjazdów: 70 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca GR3miasto

Gdański Oddział PTTK wytyczył rowerowy szlak łączący Gdynię Chwarzno z Dąbrową. Trasa liczy 3,3 km i wiedzie leśnymi duktami Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z Chwarzna do Dąbrowy szlak pokonuje się dość łatwo. Początkowo, aż po tunel pod obwodnicą jedziemy z górki, a następnie droga pnie się ku górze. Po drodze szlak łączy się z oznakowanym kolorem niebieskim, głównym szlakiem rowerowym naszych lasów, który wiedzie z Gdańska Złotej Karczmy do Wejherowa.