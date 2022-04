Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Gdyni ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 03 kwietnia w Gdyni ma być 4°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Pod Górą św Mikołaja

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 27,08 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 11 min.

Przewyższenia: 168 m

Suma podjazdów: 1 218 m

Suma zjazdów: 1 222 m

Rowerzystom z Gdyni trasę poleca Tabrzo

Trasa na zakończenie roku u podnóża Góry św Mikołaja lub inaczej Świętej Góry. Nie chciało mi się dziś wchodzić na górę, bo wjazd raczej trudny jest, a po miesięcznej przerwie wręcz niemożliwy ;)