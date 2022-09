Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 17 - 18 września?

Trasy rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Trzy punkty widokowe we wrzeszczańskich lasach

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 49,71 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 915 m

Suma zjazdów: 915 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Tabrzo

Tym razem się udało. Dodatkowo, zamiast jednego punktu widokowego znalazłem trzy ;)

Nie wiedziałem, że na górkach koło Jaśkowej Doliny są takie przewyższenia. Najdziwniejszy za to jest sposób utrzymania ściółki przez jej schodkowe wycinanie - pierwszy raz coś takiego widziałem.

Widoki z punktów są super - trzeba tylko zabrać dłuższą lufę i statyw aby postrzelać foty na odległość

