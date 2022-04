Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 kwietnia?

Trasy rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 09 kwietnia w Gdyni ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 10 kwietnia w Gdyni ma być 8°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Do Kleszej Drogi przez Wielką Gwiazdę i Szwedzką Groblę

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 38,16 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 138 m

Suma podjazdów: 1 527 m

Suma zjazdów: 1 534 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Tabrzo

Dzisiejsza zimna, a jednak jesienna aura nie zachęcała początkowo do wyjazdu. Jednak piękne słoneczko w końcu mnie przekonało i ruszyłem w las bez planu.

Pierwsze pętelki nad Bernadowem były tak ubłocone, że z radością zjechałem na szutry Drogi Wielkokackiej. Do Wielkiej Gwiazdy słoneczko jeszcze nieźle grzało, ale już zza ogołoconych z liści drzew.

Myślałem, że temperatura na Reja będzie najniższa bo spadła prawie do zera (0,1°C), ale się myliłem ;)

Droga Nadleśniczych, chociaż nieźle zmrożona, okazała się najłatwiejsza do przejechania. Największe błoto było jednak na Szwedzkiej Grobli, aż do Kleszej Drogi gdzie temperatura zaczęła spadać aż do -1,2°C. Dlatego pogoniłem w kierunku Owczarni, bo zimno zaczęło mi trochę dokuczać.

