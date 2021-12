Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 26 grudnia w Gdyni ma być 1°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Przez Wąwóz Huzarów na Kozacką Górę

Stopień trudności: 3

Dystans: 62,25 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 33 min.

Przewyższenia: 128 m

Suma podjazdów: 950 m

Suma zjazdów: 949 m

Tabrzo poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Wycieczka na wieżę widokową zlokalizowaną na gdańskim Ujeścisku. Wieża popularnie nazywana jest "Kozaczą Górą" jednak wzniesienie, na którym wieżę postawiono nosi nazwę Góry Kozackiej (tylko 75,4 m npm). Nazwa pochodzi od Kozaków, którzy wraz z Rosjanami oblegali Gdańsk w pierwszej połowie XIX wieku.

Tak się złożyło, że po drodze zahaczyliśmy o Wąwóz Huzarów ... bo był prawie po drodze ;) To piękne miejsce i wszystkich, którzy dają radę z wielką chęcią tam zabieram. Uważam że granice rezerwatu powinny zostać rozszerzone na wschód o 300m i północny-wschód o 500m.

