Ścieżki rowerowe do 8 km od Gdyni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Trasy rowerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 08 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 09 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Kierunek Długa Góra

Stopień trudności: 2

Dystans: 38,77 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 53 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 1 409 m

Suma zjazdów: 1 401 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Tabrzo

Sobotnia trasa w kierunku Cisowej na objazd Długiej Góry zaczynajc od południowo-zachodniej strony. Niestety nie udało się objechać góry wokoło bo część szlaku była dzisiaj w fatalnym stanie i dałem sobie spokój. Po drodze oczywiście ulubione pętelki i kilka jesiennych panoram do zilustrowania szlaku ;)

