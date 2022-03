Ścieżki nordic walking do 8 km od Gdyni. Urocze miejsca na krótką trasę w weekend 12 - 13 marca

Szlaki nordic walking w okolicy Gdyni

Razem z Traseo przygotowaliśmy 3 szlaki nordic walking oddalone maksymalnie o 8 km od Gdyni. Zobacz, czy trasa polecana przez innych odpowiada również Tobie.

Nim wyjdziesz, upewnij się, jaka jest prognoza pogody w Gdyni.

W sobotę 12 marca według prognozy pogody ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 13 marca zgodnie z najnowszymi prognozami pogody ma być nan°C w najcieplejszym momencie dnia. Nie powinno padać.

🌲🌤️ Trasa nordic walking: Poranna trasa.

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 15,51 km

Czas trwania marszu: 2 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 188 m

Suma podejść: 885 m

Suma zejść: 857 m

Trasę nordic walking mieszkańcom Gdyni poleca Mechanik

Trasa wiedzie najpierw w górę następnie spory kawałek p równej powierzchni; by dalej wieść o w górę to w dół. Należy też wspomnieć o tym że jest dosyć mocno zróżnicowana od terenu górzystego, leśnego poprzez miejski (chodniki).Trasa dla średnio zawansowanych, można iść z wodą i czymś do przegryzienia lub nabyć po drodze. Z dojazdem lub przerwaniem tej trasy i skorzystaniem z komunikacji publicznej też nie ma problemu po drodze.

