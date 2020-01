Samorządowcy podpisali umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla wiaduktu nad torami przy ul. Puckiej. Gotowy ma być w 2022

Inwestycja obejmować ma budowę wiaduktu i likwidację dwóch przejazdów kolejowo-drogowych. Usprawni to komunikację między Chylonią, a Pogórzem i Obłużem . Kierowcy zyskają też bezkolizyjny przejazd , będący alternatywą dla ciągle zakorkowanej i notorycznie remontowanej Estakady Kwiatkowskiego. Pozwoli to również usprawnić funkcjonowanie komunikacji miejskiej w Gdyni.

Co istotne, samorządowcy zapowiadali też w ostatnich latach przymiarki do zlikwidowania innych, kolizyjnych przejazdów przez tory w Chyloni i okolicach, w tym w ciągu ul. Hutniczej i Północnej. To jest z kolei jeden z niezbędnych warunków, aby do Pogórza, Obłuża i Oksywia doprowadzić wielce oczekiwane przez mieszkańców połączenie kolejowe. Prawdopodobnie będzie to w przyszłości Pomorska Kolej Metropolitalna.