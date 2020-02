Są ekspertyzy stanu technicznego komisariatu policji na Karwinach. Aby otworzyć budynek niezbędne są prace budowlane

W weekend targi mieszkań i domów w Ergo Arenie

Ceny biją historyczne rekordy, a deweloperzy zwalniają tempo. Pierwsze w tym roku targi mieszkaniowe odbędą się już w najbliższy weekend w hali Ergo Arena. Dla osób, które przymierzają się do kupna nieruchomości to okazja, by przekonać się, co oferuje branża w Trójmieście i oko...