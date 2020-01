Rozpoznajesz go? Policja szuka mężczyzny podejrzewanego o uszkodzenie mienia w pobliżu jednego z gdyńskich hoteli

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdyni, do przestępstwa doszło 19 października ubiegłego roku w okolicach sali konferencyjnej jednego z gdyńskich hoteli. Domniemanego sprawcy do dziś nie udało się zatrzymać, dlatego też funkcjonariusze zdecydowali się upublicznić jego wizerunek i rysopis. Poszukiwany jest szczupły mężczyzna w wieku 25-30 lat. 19 października ubiegłego roku ubrany był w czarne spodnie, bluzę z długim rękawem i buty sportowe. Osoby, które go rozpoznają, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Gdyni Śródmieściu pod numerami telefonów 58 66 21 170 lub 58 66 21 155.