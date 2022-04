Rowerem do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 16 - 17 kwietnia?

Rowerem w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 16 kwietnia w Gdyni ma być 6°C. Nie powinno padać. W niedzielę 17 kwietnia w Gdyni ma być 7°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Trasa Skandii Gdańsk 2016 w przeciwną stronę

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 49,85 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 26 min.

Przewyższenia: 104 m

Suma podjazdów: 1 780 m

Suma zjazdów: 1 789 m

Rowerzystom z Gdyni trasę poleca Tabrzo

Tym razem po trasie tegorocznej Skandii w Gdańsku ale w kierunku odwrotnym do wyścigu. Chwilami wydaje się, że przez to trasa jest łatwiejsza, ale podjazdy dają w kość podobnie jak na wyścigu.

Obecnie trasa zrobiła się trochę trudniejsza od majowej bo popadało i miejscami jest miękko. Poza tym po ulewach leży trochę drzew w poprzek ścieżek.

