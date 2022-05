Rowerem do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Trasy rowerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 07 maja w Gdyni ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 08 maja w Gdyni ma być 17°C. Nie będzie padać.

🚲 Trasa rowerowa: Wyspa Kępa

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 134,28 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 24 min.

Przewyższenia: 83 m

Suma podjazdów: 384 m

Suma zjazdów: 447 m

Rowerzystom z Gdyni trasę poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do raju na ziemi. Ujście Nogatu zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. Przyroda powala pięknem, spokój, cisza (trochę żurawie hałasują), jedyny minus to, że trzeba było wracać. Polecam tą wycieczkę.

