Rowerem do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 26 - 27 lutego?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 8 km od Gdyni, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

W sobotę 26 lutego w Gdyni ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 27 lutego w Gdyni ma być 7°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m

Trasę dla rowerzystów z Gdyni poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

