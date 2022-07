Rowerem do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 2 - 3 lipca?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Przyrody Kępa Redłowska

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 21,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 25 min.

Przewyższenia: 147 m

Suma podjazdów: 440 m

Suma zjazdów: 439 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Tabrzo

Krótka trasa po pracy na jedno z ulubionych miejsc spacerów gdynian - Cypel Redłowski znajdujący się w Rezerwacie Przyrody o tej samej nazwie.

Możliwości dojazdu jest kilka: ja wybrałem wjazd od strony szpitala w Redłowie, ale najłatwiej jest chyba wjechać od strony plaży w Orłowie jadąc obok budynku Szkoły Plastycznej a potem odbić w prawo na ścieżkę ogrodzoną z obu stron solidnym drewnianym płotem, który widać zresztą na kilku zdjęciach z trasy.

Przebywając w Trójmieście Rezerwat ten należy koniecznie odwiedzić nie tylko ze względu na widoki z korony klifu, ale również na bardzo urozmaiconą, ciekawą rzeźbę terenu porośniętą bujną roślinnością oraz licznymi ścieżkami spacerowymi i rowerowymi.

Pamiętam czasy, kiedy teren samej korony Cypla Redłowskiego był niedostępny dla turystów i ogrodzony siatką na dość dużym obszarze.

Teraz nie ma żadnych płotów i zakazów ... i to wcale nie jest takie dobre, bo z jednej strony duży ruch turystyczny przyspiesza z pewnością degradację cypla, a poza tym ludzie wchodzą dosłownie wszędzie ... jeszcze trochę i znajdzie się ekstremalny wariat, który będzie chciał np. skoczyć na rowerze z klifu ...

