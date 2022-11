Rowerem do 8 km od Gdyni. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 19 - 20 listopada?

Trasy rowerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Czarna pętla

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 45,34 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 145 m

Suma podjazdów: 530 m

Suma zjazdów: 528 m

Max_c74 poleca trasę rowerzystom z Gdyni

Wycieczka rowerowa do TPK. Po pracy warto wybrać się nawet na 2-3 godziny na rower żeby odpocząć. Trasa pełna jest szybkich zjazdów i pozwala się w pełni zrelaksować Polecam na dobranoc.

🚲 Trasa rowerowa: Do Matemblewa

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 45,88 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 1 264 m

Suma zjazdów: 1 303 m