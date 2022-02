Rowerem do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 lutego?

Wycieczki rowerowe z Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 05 lutego w Gdyni ma być 5°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 06 lutego w Gdyni ma być 5°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%.

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski szlak pieszy z Sopotu do Kartuz

Stopień trudności: 3

Dystans: 69,51 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 1 475 m

Suma zjazdów: 1 284 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Babaryba

Niedzielna wyprawa razem z dwójką asów z Elbląga :) Wcześnie rano wyjechaliśmy do Sopotu skąd chcieliśmy dojechać do Kartuz szlakiem ponoć nieprzejezdnym dla rowerzystów. W dolinie Raduni rzeczywiście było bardzo ciężko. Wszędzie zwalone drzewa i stromizna ale z rowerami na plecach, wylewając hektolitry potu daliśmy radę. Trasa na pewno nie dla początkujących rowerzystów. Ale polecam bo widoki naprawdę piękne.