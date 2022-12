Rowerem do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Gdyni

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Zakamarki Długiej Góry

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 35,38 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 113 m

Suma podjazdów: 699 m

Suma zjazdów: 709 m

Tabrzo poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Wycieczka z Dąbrowy na część trasy tegorocznego MTB Żuchliński. Na całą trasę nie starczyło czasu, ale przecież to wiosna jest dopiero ;) Polecam trasę ze względu na możliwość odwiedzenia punktów widokowych nad Pustkami Cisowskimi i Cisową, skąd Gdynia wygląda prawie jak Zakopane... Giewontu tylko brakuje.

Szlak granią Długiej Góry jest wymagający, bardzo techniczny, pełen korzeni i miejscami kopnego piasku, i dużo stromych podjazdów... czasami podejść :)

