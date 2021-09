Rowerem do 8 km od Gdyni. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową z Gdyni? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 11 - 12 września przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 8 km od Gdyni. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe niedaleko Gdyni proponujemy na weekend 11 - 12 września.

Trasy rowerowe w pobliżu Gdyni We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 11 września w Gdyni ma być nan°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%, mogą też wystąpić burze. W niedzielę 12 września w Gdyni ma być 23°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%. 🚲 Trasa rowerowa: Przez bulwary na Pachołek i Górę Kościuszki Stopień trudności: 1

Dystans: 33,59 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 176 m

Suma podjazdów: 1 076 m

Suma zjazdów: 1 084 m Tabrzo poleca trasę mieszkańcom Gdyni Zahaczając o molo w Orłowie i Sopocie, szlifując nadbrzeżne bulwary dotarłem do lasu ulubionym podjazdem na Pachołek i Górę Kościuszki. Powrót raczej standardowy Drogą Nadleśniczych. Super pogoda, podobna do wczorajszej chociaż cieplej aż o około 1 stopień! ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Tczew na przełaj Stopień trudności: 1

Dystans: 158,84 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 122 m

Suma podjazdów: 494 m

Suma zjazdów: 455 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Gdyni Wycieczka rowerowa do Tczewa. Po drodze sporo ciekawych miejsc: domy podcieniowe, kościoły, cmentarze, zabytkowy wiatrak oraz zabytkowy most na Wiśle w Tczewie. Trasa jest łatwa do pokonania, ale dla osób, które zaczynają przygodę z rowerem polecam podzielenie wycieczki na 2-3 etapy.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czerwono-czarny do Tczewa Stopień trudności: 1

Dystans: 71,56 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 39 min.

Przewyższenia: 72 m

Suma podjazdów: 336 m

Suma zjazdów: 374 m Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Max_c74

Wycieczka rowerowa do Tczewa. Trasa jest łatwa do pokonania. Po drodze sporo ciekawych miejsc i pięknych widoków. Odwiedziliśmy m. in.: skansen w Mokrym Dworze, dzwonnicę w Wiślinie, kościół w Wróblewie, kaplicę w miejscowości Grabiny-Zameczek, kościół w Krzywym Kole, kościół w Steblewie. Polecam tą trasę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdyni

🚲 Trasa rowerowa: Dolina Strzyży Stopień trudności: 2

Dystans: 47,47 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 129 m

Suma podjazdów: 679 m

Suma zjazdów: 680 m Trasę rowerową mieszkańcom Gdyni poleca Tabrzo Dzisiejsza (wczorajsza) trasa w kierunku Rezerwatu Dolina Strzyży Drogą Wielkokacką, Kleszą Drogą (Drogą Siedmiu Garbów) oraz oczywiście przez Matemblewo.

Tym razem zdecydowałem jechać lewym brzegiem potoku ... no i generalnie na początku było OK a potem skończył się szlak ...

Musiałem się jakoś przeprawić na drugi brzeg Strzyży i pomykać do domu bo późno się zrobiło ;)

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Mazury zachodnie vol.1 Stopień trudności: 1

Dystans: 278,35 km

Czas trwania wyprawy: 16 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 198 m

Suma podjazdów: 875 m

Suma zjazdów: 918 m Max_c74 poleca trasę mieszkańcom Gdyni Byliśmy w Elblągu (zamek), Janowie (pałac, zespół folwarczny), Pasłęku (zamek krzyżacki, cerkiew greckokatolicka, brama młyńska, wieża ciśnień), Kwitajnach (pałac XVIII w., folwark, kościół i dzwonnica), Kalniku (kościół MB Szkaplerznej z 1730 r.), Markowie (pałac z XVIII-XIX w. oraz cmentarz Dohnów), Klekotkach (zabytkowy młyn - hotel), Karwinach (ruiny pałacu), Słobitach (pałac) i Marzęcinie (śluza na polu).

Nawiguj

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Potęga Buraka! Zdrowotne właściwości buraka.