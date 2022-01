Rowerem do 8 km od Gdyni. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Trasy rowerowe w pobliżu Gdyni

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 8 km od Gdyni, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Gdyni ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 23 stycznia w Gdyni ma być 2°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Rezerwat Beka

Stopień trudności: 2

Dystans: 61,35 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 156 m

Suma podjazdów: 459 m

Suma zjazdów: 460 m

Tabrzo poleca trasę mieszkańcom Gdyni

Wycieczka do rezerwatu Beka. Tam gdzie kiedyś była osada rybacka, jest obecnie jeden z ptasich rezerwatów w chronionym dodatkowo obszarze Natura 2000. Szczerze mówiąc, sam rezerwat nie jest wielką atrakcją dla zwiedzających. chyba, żeby wziąć dobrą lornetkę albo dobry teleobiektyw, bo ptaków rzeczywiście lata mnóstwo.

Nawiguj