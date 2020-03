Rekrutacja do gdyńskich przedszkoli samorządowych 2020. Wnioski można składać od poniedziałku 2.03.2020 do 16.03.2020

Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. Najważniejsze jest miejsce wskazane jako pierwszy wybór. To tam składa się wniosek. Pozostałe maksymalnie dwa przedszkola to alternatywne możliwości, które mogą być pomocne w przypadku zbyt wielu chętnych do placówki wskazanej w pierwszej kolejności.

Wniosek można wypełnić logując się na stronę www.gdynia.pl/rekrutacja, następnie należy go wydrukować. Na tej samej witrynie dostępne są pełne zasady rekrutacji. Jej wyniki zostaną upublicznione 25 marca o godz. 15. Do 31 marca do godz. 17 rodzice mają czas na potwierdzenie zapisu dziecka do placówki. Będzie to możliwe w przedszkolu, do którego maluch został zakwalifikowany. Brak potwierdzenia w terminie oznacza rezygnację. Ostateczna lista przyjętych dzieci ogłoszona zostanie 8 kwietnia o godz. 15.

Termin złożenia wniosku nie ma wpływu na przyznanie miejsca w przedszkolu. Dodatkowe punkty, mogące zadecydować o przyjęciu w pierwszej kolejności, przyznawane są m.in., gdy dziecko lub jego rodzice są niepełnosprawni, maluch wychowuje się w rodzinie wielodzietnej lub w rodzinnym domu dziecka, opiekuje się nim tylko jeden rodzic.