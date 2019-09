Regionalny Puchar Polski. W ligach nie myślą tylko o sobie [zdjęcia]

- Pomysł zgłoszania zespołu do rozgrywek pucharowych zrodził się w czerwcu 2014 roku - informuje Łukasz Krzemiński, organizator Nadmorskiej Ligi Szóstek. - Zgłaszając drużynę chcieliśmy uatrakcyjnić naszym zawodnikom granie, mając na uwadze, że sporo ich występującyych w „szóstkach” miało kiedyś styczność z graniem na dużych boiskach. To miał być taki przerywnik, coś dodatkowego do grania NL6, rozrywka i zabawa, a okazało się naszą tradycją i możliwością pokazania na arenie wojewódzkiej.

- Myślę, że udział naszego zespołu w zmaganiach o Puchar Polski nadaje kolorytu tym rozgrywkom - dodaje Łukasz Krzemiński. - Poza tym dla zawodników na co dzień rywalizujących w lidze NL6 to na pewno duża nobilitacja i wyróżnienie, że mogą z takimi piłkarzami, jak Niciński, Murawski czy Lisowski grać w jednej drużynie. Dla innych, często młodych z klubów Pomorza z niższych lig, to jedyna być może szansa, aby przeciwko takim piłkarzom wystąpić. Trudno nie widzieć tu korzyści.

Piłkarze Nadmorskiej Ligi Szóstek nie tylko rywalizują w czterech ligach. Pamiętają też o najmłodszych.

- Staramy się ożywiać w każdym aspekcie nasz obiekt przy ul. Zamenhofa - kontynuuje Krzemiński. - Trenują u nas dzieci zaczynające swoją piłkarską drogę, grają starsi w lidze szóstek realizując swoja pasję w wolnych chwilach po pracy. Spotyka się wiele środowisk, także kibiców, którzy dzięki rozgrywkom o Puchar Polski mogą w tej części Gdyni ekscytować się piłkarskimi meczami, oglądać na żywo piłkarzy grających kiedyś w Ekstraklasie czy reprezentacji Polski. Na mecze przychodzą całe rodziny, a atmosfera tu panująca daje nam „kopa”, aby co roku się mobilizować do grania. Bo nie zawsze jest łatwo. Jest jednak ochota do gry, a to jest najważniejsze i czujemy wsparcie ze strony wszystkich innych zawodników NL6.