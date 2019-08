Red Bull Konkurs Lotów już w niedzielę w Gdyni. To będzie dobra zabawa. W jury Adam Małysz, Filip Chajzer, Natalia Nykiel i Łukasz Czepiela

Widowiskowe atrakcje rozpoczynają się już w sobotę 3 sierpnia. Nad plażą w Śródmieściu Gdyni o godz. 18 rozpoczną się pokazy lotnicze. Trwać będą aż do godz. 22. Zakończą się już o zmroku, co sprawi, że będą jeszcze bardziej widowiskowe. Na Plaży Miejskiej w Gdyni stanie też mobilna scena Red Bull Music, na której wystąpią: Natalia Nykiel i zespół The Dumplings.

Natomiast na niebie akrobacje zaprezentują Łukasz Czepiela, mistrza świata Red Bull Air Race w klasie Challenger, który ostatnio zasłynął historycznym lądowaniem na molo w Sopocie, a także międzynarodowej ekipy The Flying Bulls, która w Gdyni pokaże m.in. flotę unikatowych maszyn z okresu II wojny światowej. Nad gdyńską plażą miejską pojawią się ponadto jedyny w Europie latający egzemplarz myśliwca P-38 „Lighting”, legendarny bombowiec B-25J „Mitchell” oraz myśliwiec pokładowy amerykańskich lotniskowców F4U-4 „Corsair”. Widzowie zobaczą również samolot szkoleniowy US NAVY T-28B „Trojan” i śmigłowiec Bölkow Bo 105, który przystosowany jest do wykonywania akrobacji, w tym m.in. pętli oraz beczki.