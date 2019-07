Red Bull Konkurs Lotów już w najbliższy weekend w Gdyni!

* Skoki 40 drużyn awiatorów-amatorów na samodzielnie zbudowanych maszynach w ramach Red Bull Konkurs Lotów

* Pokazy akrobacji legendarnej grupy The Flying Bulls i Łukasza Czepieli

* Koncert The Dumplings i Natalii Nykiel

* Streaming konkursu online

* Wstęp wolny!

Już 4 sierpnia w Gdyni 40 drużyn awiatorów-amatorów spróbuje swoich sił w ogólnopolskim finale 6. edycji Red Bull Konkurs Lotów. W powietrze wzniosą się (lub spadną z impetem) m.in. Piękna Smoczyca, Odlotowy Konfesjonał i Bojowe Żelazko. Dodatkowo, w sobotę i niedzielę w Gdyni będzie można zobaczyć pokaz akrobacji w wykonaniu legendarnej grupy The Flying Bulls oraz Łukasza Czepieli. W sobotę na plaży miejskiej zagrają The Dumplings i Natalia Nykiel. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

KONKURS

Red Bull Konkurs Lotów to zmagania domorosłych lotników, którzy na własnoręcznie zbudowanych machinach latających skaczą z 6-metrowej rampy do wody. Już 4 sierpnia w Gdyni, podczas ogólnopolskiego finału 6. edycji, w szranki stanie 40 drużyn składających się z konstruktorów-marzycieli i śmiałych pilotów. W skład każdej ekipy wchodzi maksymalnie czterech członków – pilot oraz ekipa naziemna, którzy samodzielnie projektują i budują swoje machiny, a następnie szybują nimi w siną dal … lub, do czego dochodzi znacznie częściej, zaliczają spektakularne lądowania na wodzie! Wygrywa załoga, która uzyska najlepsze noty od jury, w którym zasiądą m.in. Adam Małysz, Łukasz Czepiela i Natalia Nykiel. Liczy się nie tylko odległość oraz prezentacja zespołu na rampie, ale również kreatywność samej konstrukcji.

Punkty będzie można otrzymać za trzy elementy. Po pierwsze – za dystans! Po drugie liczy się kreatywność konstrukcji – im więcej inwencji twórczej, tym lepiej. Gra jest warta świeczki, bo maksymalnie do zdobycia jest aż 40 punktów. I po trzecie, oceniane jest show. Każda załoga ma 30 sekund na platformie przed startem, aby podbić swoim występem serca publiczności, wszystko przy akompaniamencie ulubionego utworu.

ATRAKCJE DODATKOWE

Red Bull Konkurs Lotów to nie same zmagania domorosłych lotników i konstruktorów, ale także liczne atrakcje dodatkowe! W tym roku wydarzenie uświetni swoją obecnością jedna z najsłynniejszych grup lotniczych na świecie – The Flying Bulls, która przyleci do Gdyni prosto z legendarnego Hangaru 7 w Salzburgu. W Polsce podziwiać będzie można prawdziwe klejnoty z kolekcji The Flying Bulls, której trzon stanowić będą myśliwce oraz bombowiec z II wojny światowej.

Za najbardziej unikatowy należy uznać myśliwiec P-38 „Lighting” z 1944 r. – jedyny latający egzemplarz w Europie! Lśniące, wypolerowane aluminium oraz nietypowa konstrukcja płatowca zbudowana niejako z trzech połączonych ze sobą kadłubów, wzbudza zachwyt wszędzie, gdzie się pojawi. Równie lśniący i nie mniej imponujący jest zjawiskowy bombowiec B-25J „Mitchell”. Maszyna została wyprodukowana w 1945 r., ale nigdy nie wzięła udziału w działaniach wojennych. Ten typ bombowca był masowo wykorzystywany przez RAF, US Air Force oraz wojska lotnicze ZSRR. Królem amerykańskich lotniskowców był „Korsarz”, czyli myśliwiec F4U-4 wyposażony w składane skrzydła, który również zawita do Gdyni. Ogromny, 18-cylindrowy silnik gwiazdowy o pojemności 46 litrów i 2 400 KM, gwarantował niezbędną moc podczas startu ze skrajnie krótkiego pokładu okrętu, ale spalał też ogromne ilości paliwa, nawet 400 l na godzinę lotu! W Polsce pojawi się jeszcze T-28B „Trojan” z 1954 r. – samolot szkoleniowy US NAVY, który dał początek całej kolekcji The Flying Bulls. Został on wyposażony w specjalne wytwornice dymu, które zamontowano na końcówkach skrzydeł. Podczas pokazów samolot pozostawia na niebie charakterystyczne białe smugi, wyraźnie inne od pozostałych maszyn.

Oprócz floty samolotów historycznych nad plażą miejską zaprezentuje się również kultowy wśród pilotów śmigłowiec Bölkow Bo 105. Dzięki specjalnej konstrukcji głównego wirnika, jako jeden z niewielu na świecie, może wykonywać pełną akrobację. Figury takie jak beczka i pętla, zarezerwowane dla samolotów, nie stanowią dla Bölkowa problemu. Latający „do góry nogami” śmigłowiec to rzadki widok, dlatego tym bardziej warto wybrać się do Gdyni!

Dużą dawkę emocji zagwarantuje także pokaz akrobacji samolotowej w wykonaniu Łukasza Czepieli, mistrza świata w wyścigach lotniczych Red Bull Air Race w klasie Challenger Cup. Czepiela, który jako pierwszy w historii wylądował samolotem na sopockim molo, zasiądzie za sterami ZIVKO Edge 540T, najmocniejszej maszyny akrobacyjnej w Polsce. Pilot znany jest ze swojego charakterystycznego stylu – akrobacje wykonuje na małej prędkości prezentując dużą liczbę figur żyroskopowych.

Oprócz atrakcji lotniczych na plaży miejskiej w Gdyni czekać będzie także muzyczna niespodzianka. 3 sierpnia zaparkuje na niej mobilna scena Red Bull Music. Dla zebranych wystąpią Natalia Nykiel –

artystka o niezwykle wyrazistym stylu, zarówno muzycznym, jak i scenicznym oraz The Dumplings – elektropopowy duet, nieustannie mieszający na polskiej scenie muzycznej.

TRANSMISJA ONLINE

Wszyscy ci, którzy nie będą mogli pojawić się 4 sierpnia w Gdyni, wciąż będą mieli szansę na kibicowanie swoim faworytom. Na stronie www.redbullkonkurslotow.pl od godziny 12:00 trwać będzie transmisja na żywo z konkursu. Wydarzenie będzie również transmitowane na fanpage’u Red Bulla na Facebooku oraz na kanale YouTube Red Bull MOBILE.

UTRUDNIENIA W RUCHU

Ze względu na prace przygotowawcze do imprezy oraz samo wydarzenie od 2 do 4 sierpnia część ulic zostanie wyłączona z ruchu.

Ul. Jana Pawła II

od 03.08.2019, godz.: 00:00 do 04.08.2018, godz.: 23:59

Obie jezdnie, na wysokości wjazdu do Mariny

Skwer Kościuszki wraz z bocznymi ulicami: Waszyngtona, Żeromskiego, Borchardta oraz wjazdem i wyjazdem z i do Mariny

04.08.2019, godz.: 00:00 do 04.08.2018, godz.: 23:59

PROGRAM

3 sierpnia (plaża miejska)

18:00 – 22:00

Pokaz akrobacji lotniczej:

§ Akrobacja samolotowa: Łukasz Czepiela / ZIVKO Edge 540T

§ Pokaz dynamiczny i akrobacja grupowa The Flying Bulls*: P-38 „Lightning” / B-25J „Mitchell” / F4U-4 „Corsair” / T-28B „Trojan”

§ Akrobacja śmigłowcowa: Bölkow Bo 105

* Flota samolotów historycznych z okresu II wojny światowej

Red Bull Music: The Dumplings i Natalia Nykiel

4 sierpnia (Skwer Kościuszki)

11:40 – Pokazy lotnicze

12:00 – Start Red Bull Konkurs Lotów 2019

17:30 – Przewidywane zakończenie imprezy

Co godzinę na niebie można spodziewać się pokazów lotniczych, przedzielających kolejne etapy rywalizacji konkursowej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny!