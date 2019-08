Przyszli mistrzowie triathlonu opanowali plażę miejską w Gdyni ZDJĘCIA

To były wyjątkowe zawody. Dzieci i młodzież w wieku od 5 do 15 lat zmierzyły się z aquathlonem, czyli formułą zawodów opartej na pływaniu i bieganiu. Dystans, jaki zawodnicy i zawodniczki musieli pokonać został specjalnie dopasowany do ich kategorii wiekowych. Co ciekawe, młodzi sportowcy finiszowali na tej samej, spektakularnej mecie, na którą w niedzielę wbiegną uczestnicy Enea IRONMAN 70.3 Gdynia.

polecane: Śladami Powstania '44 odc 7. Reduta Magnet Wideo