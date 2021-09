Przegląd tygodnia w Gdyni, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gdyni, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdynia otrzyma ponad milion złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych. "To odciąży finansowo samorząd i narzuci dyscyplinę w realizacji"”?

Przegląd tygodnia Gdynia od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

📢 Gdynia otrzyma ponad milion złotych na poprawę bezpieczeństwa pieszych. "To odciąży finansowo samorząd i narzuci dyscyplinę w realizacji" Milion złotych dla Gdyni na poprawę bezpieczeństwa pieszych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wojewoda podpisał już stosowne dokumenty. Nowe przejścia dla pieszych powstaną na ulicach: Jana z Kolna, Wiczlińskiej, Nowowiczlińskiej, Miętowej, Koperkowej i Chabrowej. Zadowoleni z tego są radni PiS, którzy podkreślają, że pozwoli to narzuć dyscyplinę związaną z terminem realizacji inwestycji i odciąży finansowo samorząd Gdyni. 📢 Twoja pensja według "Nowego Ładu". Tyle zarobisz netto - kalkulator wynagrodzeń Zaproponowane przez rząd rozwiązania w ramach programu "Nowy Ład" wpłyną na pensje Polaków. Podniesiona zostanie kwota wolna od podatku oraz drugi próg podatkowy. W tym materiale zamieszczamy wyliczenia wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian w ramach "Nowego Ładu" (dla kwot od 3000 zł). Ile zyska pracownik na zmianach podatkowych? Przejdź do galerii i sprawdź, jak już niebawem może wyglądać Twoja pensja netto.

📢 Mieszkańcy Gdyni nie chcą podniesienia stawek w strefie płatnego parkowania. Wyniki ankiety są dla urzędników miażdżące Miażdżące dla gdyńskich samorządowców są wyniki internetowej ankiety, dotyczącej zmian w strefie płatnego parkowania w mieście. Blisko dziewięciu na dziesięciu mieszkańców nie akceptuje wysokości podwyżki, przeforsowanej głosami radnych Samorządności prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka.

📢 Gdynia: Pracownicy komunikacji miejskiej otrzymają premie po 850 złotych. Odsuwa to widmo strajku [9.09.2021] Przedstawiciele załóg komunalnych spółek przewozowych w Gdyni spotkali się 9.09.2021 r. z członkami ich zarządów. Kontynuowali rozmowy w sprawie rozwiązania sporu zbiorowego, który mógłby poskutkować wstrzymaniem kursów autobusów i trolejbusów w mieście.

📢 Polska - Anglia 1:1 MEMY Glik zapora, Lewandowski taran, Szymański ostrze. To recepta na sukces Polska - Anglia. Zobacz najlepsze sportowe memy, które pokazują charakter piłkarzy. Wynik meczu Polska - Anglia poszedł w świat. Zremisowalismy 1:1 po dośrodkowaniu Roberta Lewandowskiego i główce Damiana Szymańskiego. Najlepsi na boisku dali z siebie wszystko. Kamil Glik, Robert Lewandowski i Damian Szymański są dzisiaj na ustach kibiców. Kibice jak zwykle nie zawiedli i tuż po spotkaniu w internecie zaczęły pojawiać się memy. Wybraliśmy najlepsze z nich.

📢 Gala Pracodawców Pomorza Przedsiębiorcy Medykom. Środowisko biznesowe podziękowało medykom za trud walki z pandemią W środę 8.09.2021 r. wieczorem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku odbyła się Gala Pracodawców Pomorza Przedsiębiorcy Medykom. Środowisko biznesowe podziękowało przedstawicielom służby zdrowia za trud i zaangażowanie w walce z pandemią COVID-19.

📢 Krychowiak jak zbawca? Czym zaskoczy Angoli? MEMY przed meczem Polska - Anglia 8.09 Pamiętacie fryzurę Grzegorza Krychowiaka z meczu Polski z Anglią na Wembley? Nasz piłkarz zrobił wtedy furorę wśród miłośników memów, choć niekoniecznie na boisku. Czy tym razem "Krycha" zaskoczy przybyszów z Wysp lepszą skutecznością? Oby! Obejrzyjcie memy przed meczem Polska - Anglia w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Gdynia: Prezydent Wojciech Szczurek rozmawiał ze związkowcami w sprawie podwyżek w komunikacji miejskiej. Porozumienia brak [8.09.2021] Przedstawiciele załóg komunalnych spółek przewozowych nadal nie doszli do porozumienia z reprezentantami władz Gdyni w sprawie oczekiwanych podwyżek płac. Oznacza to, że przybliża się widmo strajku w komunikacji miejskiej w mieście, a tym samym potężne problemy dla pasażerów. Dziś 8.09.2021 r. na rozmowach z liderami związków zawodowych, reprezentujących kierowców, pojawił się Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Przedstawiciele załóg usłyszeli od niego, że rozumie on ich postulaty płacowe, jednak samorząd na ich spełnienie obecnie nie ma pieniędzy i nie wiadomo, czy będzie je miał w przyszłym roku.

📢 Nieopublikowane zarządzenia prezydenta Gdyni sprawią miastu kłopoty? Społecznicy skarżą samorząd do wojewody Społecznicy skarżą Gdynię do wojewody i twierdzą, że tegoroczne podwyżki czynszów w lokalach komunalnych nie zostały prawidłowo zakomunikowane mieszkańcom, co może skutkować tym, że zostały nieprawidłowo wprowadzone. Gdynia jest jedynym trójmiejskim miastem i jednym z nielicznych w Polsce, gdzie zarządzenia prezydenta nie są publikowane, w całości, w Biuletynie Informacji Publicznej. Teraz gdyńskim samorządowcom może się to odbić czkawką.

📢 Jak Wajda wyciął Kalinę i nagrodził Kukiza, a "Bandyta" wygrał z "Kilerem". Gorące momenty z historii gdyńskiego festiwalu filmowego Na początku mieliśmy „Potop”, a potem „Gorączka” walczyła z „Dreszczami”. Po drodze było „Wesele”, a po nim przyszedł „Komornik”. Był także czas "Bogów" i "Zimnej wojny". Tak mogłaby w wielkim skrócie wyglądać historia gdyńskiego festiwalu filmowego.

📢 Podwyżka opłat za parkowanie w Gdyni zaskarżona do sądu. Co na to władze miasta? Konstytucję, zapisy ustawy o drogach publicznych oraz zasady prawidłowej i rzetelnej legislacji narusza według prokuratury uchwała gdyńskich samorządowców, pozwalająca na wprowadzenie od początku lipca drakońskich podwyżek w rozszerzonej strefie płatnego parkowania i wydłużenie godzin jej funkcjonowania. 📢 Nieziemskie miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć. Gdzie są? Wyglądają niczym z innej planety Są takie miejsca na Ziemi, które wyglądają niczym z innej planety. Różowe jeziora, jaskinie lodowe czy strumienie lawy spływające wprost do oceanu - wszystko to scenerie, które można zobaczyć na własne oczy. Gdzie się znajdują? Niekiedy w najbardziej odległych zakątkach świata, czasem zaś na wyciągnięcie ręki. Przejdź do galerii, aby zobaczyć najbardziej niezwykłe miejsca na naszej planecie. To prawdziwe cuda natury!

📢 Formoza Challenge Gdynia 2021. Zakończenie sezonu na plaży w Babich Dołach. Bieg przeszkodowy w niedzielę, 3 października 2021 roku Zawody spod znaku Formoza Challenge to wyjątkowa impreza sportowa. W Polsce nie brakuje ciekawych biegów przeszkodowych, ale akurat ten współtworzą byli i obecni komandosi z elitarnej jednostki wojskowej płetwonurków bojowych. Trwają zapisy na kończące sezon 2021 zawody Formoza Challenge Gdynia, które odbędą się 3 października 2021 roku. Wcześniej biegacze rywalizowali w Obornikach i Ustce.

📢 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Joanna Kulig, Małgorzata Szumowska i Mikołaj Trzaska w jury gdyńskiego festiwalu filmowego Za kilkanaście dni, 20 września, rozpocznie się jedyne w Polsce polowanie na Lwy. Na 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych pojawi się wiele niespodzianek. 📢 ZKM Gdynia: "Nie planujemy żadnych zmian w rozkładzie, radzimy sobie" Czy gdyński ZKM planuje zmiany w szkolnym rozkładzie jazdy? Z rozmowie z nami przedstawiciele ZKM Gdynia podkreślają, że sytuacja w gdyńskich autobusach jest opanowana. Przypomnijmy, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego nastąpiły też tradycyjne zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

📢 Runmageddon Gdynia 2021. Wielki wysiłek na wymagających przeszkodach i jeszcze większa radość na mecie jubileuszowych zawodów Runmageddon w Trójmieście to zawsze połączenie błota, grząskiego piachu oraz wody. Miłośnicy rywalizacji w jednym z najpopularniejszych biegów przeszkodowych w kraju nie mogli narzekać na brak wyzwań. Zawody w gdyńskim Parku Kolibki były okazją do świętowania jubileuszowego wydarzenia pod tą sportową marką.

