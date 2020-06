Przegląd tygodnia w Gdyni, najważniejsze wydarzenia od 21.06 do 27.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Gdyni, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.06 a 27.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Upalna sobota w Trójmieście 27.06.2020. Tłumy spacerowiczów na Głównym Mieście. Większość zapomniała o koronawirusie i zdjęła maseczki”?

Przegląd tygodnia Gdynia od 21.06 do 27.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularnych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Upalna sobota w Trójmieście 27.06.2020. Tłumy spacerowiczów na Głównym Mieście. Większość zapomniała o koronawirusie i zdjęła maseczki Kolejny upalny weekend sprawił, że na ulicach Trójmiasta zaroiło się od spacerowiczów. Bez maseczek, często nie utrzymujących zalecanego dystansu społecznego. - Patrząc na to,co dzieje się wokół widać, że nikt nie stosuje się do zasad - mówi dr Jerzy Karpiński, pomorski lekarz wojewódzki. - Trzeba nieustannie przypominać, że takie zachowanie zagraża nie tylko nam samym, ale także naszym bliskim. Dlatego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego występuje z apelem do mieszkańców regionu o zachowanie reżimu sanitarnego. 📢 Burze z gradem na Pomorzu. Ostrzeżenia IMGW na weekend 27-28.06.2020. Gwałtowne burze spodziewane są w sobotę i niedzielę. Prognoza pogody W weekend 27-28.06.2020 burze mogą występować na obszarze niemal całego kraju, również na Pomorzu – ostrzega IMGW. Będzie bardzo ciepło - temperatura osiągnie nawet 28 stopni Celsjusza. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 15 mm. Sprawdźcie prognozę pogody dla Pomorza na sobotę i niedzielę.

📢 Gdynia. Budżet Obywatelski 2020. Poznaliśmy już wyniki. Policja otrzymała sygnały o fałszerstwach podczas głosowania przez internet 117 projektów wybrali gdynianie do realizacji przy okazji zakończonego już głosowania nad tegorocznym Budżetem Obywatelskim. Nie obyło się niestety bez kontrowersji. Policja weryfikuje, kto głosował na projekty w Małym Kacku podając cudze numery PESEL.

📢 Pomorskie: Gdzie można się kąpać w Bałtyku? Gdzie są sinice? Dane GIS. Poznaj morskie kąpieliska z ratownikiem i niestrzeżone Ciepłe dni sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Sprawdzamy, jakie są morskie kąpieliska na Pomorzu. A jest ich prawie 100! Gdzie nad bezpieczeństwem kąpiących się w Morzu Bałtyckim czuwają ratownicy, a gdzie są kąpieliska niestrzeżone? Jaka jest jakość wody, czy występują sinice? Poznaj pomorskie kąpieliska nad Bałtykiem. Z naszej galerii dowiesz się m.in., które plaże przystosowane są dla osób niepełnosprawnych, gdzie można spędzić czas na molo lub rozpalić ognisko. Sprawdziliśmy także, czy możemy zabrać nad morze psa. Zobacz zestawienie na podstawie danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Gdyni? Lista obwodów i lokali wyborczych Lokale wyborcze Gdynia. Gdzie głosować w Gdyni podczas wyborów prezydenckich 28.06.2020 r.? W Gdyni jest łącznie 118 obwodów, które w najbliższą niedzielę będą otwarte już od godziny 7:00. Na oddanie głosu mieszkańcy będą mieli czas do godziny 21:00. W poniższym tekście podpowiadamy, gdzie głosować w Gdyni. Przedstawiamy także listę lokali wyborczych i udostępniamy wyszukiwarkę obwodów, która dostępna jest na stronie Państwowej Komisji Wyborczej. Sprawdźcie, do jakiego obwodu należy Wasza ulica!

📢 Pomorskie. Dzień Marynarza (25.06.2020). Kilkadziesiąt tysięcy Pomorzan pływa na statkach i okrętach. Spójrz, jak wygląda ich praca! Szacuje się, że aż kilkadziesiąt tysięcy osób z całego Pomorza pływa na co dzień na okrętach i statkach. Dziś mogą świętować, bo 25.06.2020 obchodzimy Dzień Marynarza. Zobaczcie zatem, jak wygląda praca prawdziwych ludzi morza i jak prezentują się ich statki! 📢 Gdynia: W jednym z niepublicznych przedszkoli w mieście wychowawca znęcał się nad dziećmi? Jest wszczęte śledztwo w tej sprawie Policja pod nadzorem prokuratury sprawdza, czy w jednym z niepublicznych przedszkoli na terenie Gdyni Orłowa znęcano się nad dziećmi. Do przypadków takich miało dojść na początku tego roku. O niepokojących, ich zdaniem, sytuacjach na terenie placówki edukacyjnej rodzice dzieci zawiadomili śledczych już wiele tygodni temu. Od tego czasu trwa postępowanie.

📢 W komunikacji miejskiej w Gdyni pasażerowie coraz częściej nieprzestrzegają restrykcji związanym z koronawirusem Niestety widok osób, które nie stosują się do obostrzeń sanitarnych, czy to poprzez brak maseczek czy niezachowanie dystansu społecznego, powoli staje się codziennością. Służby porządkowe starają się reagować, jednak skala zjawiska jest coraz większa. Problem przepełnionych pojazdów komunikacji miejskiej zgłosiła nam również jedna z mieszkanek Gdyni.

📢 Warszawa. Autobus spadł z mostu trasy S8. W środku byli pasażerowie. Co najmniej jedna ofiara śmiertelna W czwartek 25 czerwca 2020 r. około godziny 13 jeden z autobusów linii 186 w Warszawie uderzył w barierę, rozerwał się na pół i spadł z wiaduktu z wysokości około pięciu metrów. W środku byli pasażerowie. Z informacji podanych zaraz po wypadku przez straż pożarną wynika, że zginęła jedna osoba, a rannych jest kolejnych dwadzieścia. Kilkanaście minut później pojawiła się informacja o tym, że zginęły dwie osoby, ale została ona zdementowana.

📢 Wirtualny Bieg Świętojański [26-28.06.2020] - do wyboru dystans 5 lub 10 km. Ten bieg można ukończyć w dowolnym miejscu na świecie Bieg Świętojański w Gdyni w 2020 roku ma formę wirtualną. Oznacza to, że biegacze, którzy dotychczas rywalizowali wspólnie na ulicach Gdyni będą mogli sami ułożyć sobie trasę (na 5 lub 10 km) i wystartować wraz z aplikacją VRace. Każdy założony dystans pokona w najlepszym dla siebie miejscu. To z kolei zminimalizuje niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem. W zawodach w formie wirtualnej wystartować ma ponad 800 biegaczy. 📢 Gdynia. Mimo krytycznych głosów opozycji Wojciech Szczurek otrzymał absolutorium za 2019 rok Mimo obiekcji opozycji prezydent Gdyni Wojciech Szczurek uzyskał absolutorium za 2019 rok. Nie obyło się jednak bez dyskusji. Poczynania Wojciecha Szczurka podobają się mającemu większość w Radzie Miasta Gdyni klubowi Samorządności. Kilka krytycznych uwag pod adresem działań prezydenta mieli natomiast radni Prawa i Sprawiedliwości.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Robert Biedroń odwiedził Gdynię. "Nie możemy się poddać w walce o Polskę" Wizyta Roberta Biedronia w Gdyni [24.06.2020] to kolejny etap prowadzonej przez niego kampanii prezydenckiej na Pomorzu. Wcześniej kandydat na prezydenta RP gościł w Słupsku, natomiast po Gdyni odwiedzi jeszcze Sztum. To kolejny z kandydatów na prezydenta, który odwiedził Gdynię.

📢 Uważaj zanim zatankujesz! Na tych stacjach paliwo nie spełniało norm. Kontrola Inspekcji Handlowej. Lista stacji w Polsce Jak co roku Inspekcja Handlowa prowadziła na terenie całego kraju losowe kontrole stacji paliw, pod kątem spełniania wymogów cztery rodzajów paliw ciekłych: oleju napędowego, benzyny, gazu LPG oraz biopaliwa. Najwięcej nieprawidłowości odnotowano w województwach: podlaskim – 5,88 proc. zbadanych próbek., zachodniopomorskim – 5,66 proc. i kujawsko-pomorskim – 4,92 proc. Inspektorzy skontrolowali także 520 stacji, na które skarżyli się kierowcy oraz wytypowanych przez organy ścigania.

📢 Epidemia koronawirusa na Pomorzu. Każdy zakażony koronawirusem na Pomorzu zaraża ponad jedną osobę Uzyskaliśmy dane z Ministerstwa Zdrowia dotyczące współczynnika reprodukcji wirusa na Pomorzu. Ten wynosi obecnie 1,12 i jest minimalnie wyższy od parametru wyliczonego dla całego kraju. Oznacza to, że zainfekowany pacjent zaraża ponad jedną osobę. Specjaliści jednak sceptycznie podchodzą do prognozowania aktualnego stanu epidemii na podstawie danych zaprezentowanych przez resort zdrowia. 📢 Znani Pomorzanie w wersji żeńskiej! Tusk, Wałęsa, Horała, Płażyński i inni jako kobiety [ZDJĘCIA] Gdyby Kacper Płażyński i Donald Tus byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadakch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z Pomorza? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.

📢 Znani z Pomorza...jako kobiety! Płażyński, Wałęsa, Karnowski, Szczurek, Tusk i Kurski w wersji żeńskiej [ZDJĘCIA] Gdyby Kacper Płażyński i Donald Tusk byli kobietami, to jakby wyglądali? Sprawdziliśmy! W niektórych przypadakch efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania. Od niedawna do łask powróciła aplikacja FaceApp za pomocą, której możemy zmienić nie tylko wiek wybranej osoby, fryzurę, zarost, czy makijaż, ale także...płeć. Jak w wersji żeńskiej wyglądają znane postacie z Pomorza? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do galerii z przymrużeniem oka. Liczymy na Wasze poczucie humoru! Samych bohaterów zdjęć także.

📢 Te sny ma każdy! Też ci się to śniło? Sprawdź, co oznacza sen o dziecku, pogrzebie, zębach i... Marzenia senne mogą być bardzo realistyczne lub wprost przeciwnie, ale jedno jest pewne – przytrafiają się każdemu. Niektóre motywy w snach natomiast powtarzają się u wielu osób bardzo często. To, co się nam śni, nie jest przypadkowe. Sny mówią o naszych wewnętrznych konfliktach i obawach oraz potrafią ostrzegać nas przed przyszłością. Chcesz wiedzieć, co znaczył twój ostatni sen? Poznaj znaczenie najczęstszych motywów marzeń sennych!

📢 Zdjęcia satelitarne Gdyni. Jak miasto zmieniło się przez ostatnie lata? Zobaczcie zdjęcia! Zdjęcia satelitarne z kosmosu pozwalają nam zaobserwować, jak zabudowa miasta zmieniała się na przestrzeni lat. W naszej galerii możecie zobaczyć jak charakterystyczne miejsca Gdyni zmieniały się z biegiem czasu! 📢 Arka Gdynia - Zagłębie Lubin. Kibice wrócili na trybuny! Zobaczcie zdjęcia fanów żółto-niebieskich. Znajdźcie się na zdjęciach [galeria] Arka Gdynia - Zagłębie Lubin. Arka Gdynia, po niezwykle emocjonującym meczu, pokonała u siebie Zagłębie Lubin 3:2 i dalej jest w grze o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Na trybuny gdyńskiego stadionu wrócili kibice, którzy pojawili się na meczu pierwszy raz po wznowieniu rozgrywek. Cenne zwycięstwo Arki obejrzało 1,5 tysiąca fanów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć kibiców z meczu Arki Gdynia z Zagłębiem Lubin.

