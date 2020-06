Przegląd prasy 9.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Odpowiedź na pytanie, ile można zarobić w spółkach skarbu państwa, jest prosta. Niemało. Wystarczy pół miesiąca pracy, aby na konto wpłynęło więcej niż na konto niejednego mieszkańca Pomorza przez cały rok. Nie można się zatem dziwić, że posady w spółkach skarbu państwa, zwłaszcza w tych największych traktowane są niejednokrotnie jako trampolina do innego finansowo poziomu.

To największa od prawie 50 lat inwestycja w Porcie Gdynia. Budowa Publicznego Terminalu Promowego pochłonie łącznie 222 mln złotych, inwestycja jest już na półmetku, jak przewiduje Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. już za rok do terminalu może wpłynąć pierwszy prom.

Niektórzy mają bardzo ciekawe pomysły na to, czym udekorować ogród. Jedne potrafią doprowadzić do łez, inne – śnić się po nocach.

Matura 2020 MATEMATYKA. We wtorek 9.06.2020 odbył się test z matematykyki na poziomie podstawowym. To był egzamin, którego wielu maturzystów obawiało się najbardziej. Jakie zadania pojawiły się na egzaminie 9.06.2020 r.? Co było najtrudniejsze? Tu znajdziesz gorące relacje uczniów. W materiale także ARKUSZ CKE, zadania, rozwiązania zadań, pytania i odpowiedzi. Sprawdź i porównaj wyniki!