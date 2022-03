Przegląd prasy 9.03.2022 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Do 31 marca Gdynia czeka na oferty od firm zainteresowanych przebudowaniem ulicy Starowiejskiej oraz fragmentu ulicy Abrahama. Ruszył przetarg, a przyszły wykonawca będzie opierał się na gotowym projekcie. Jak podkreślają urzędnicy, priorytetem będzie uspokojenie ruchu samochodowego i podniesienie bezpieczeństwa pieszych oraz rowerzystów.

Podobnie jak SKM Leszczynki, stacja na Grabówku również zostanie wybudowana od zera. Mieszkańcy Gdyni muszą przygotować się na to, że od 1 kwietnia do końca września stacja będzie zamknięta, a pociągi będą jeździły tamtędy tylko jednym torem w obydwie strony. Przedstawiciele SKM podkreślają jednak, że rozkład jazdy został tak skonstruowany, by na tym jednym torze zmieściło się jak najwięcej pociągów.