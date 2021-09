Przegląd prasy 8.09.2021 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Prasówka Gdynia 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Przedstawiciele załóg komunalnych spółek przewozowych nadal nie doszli do porozumienia z reprezentantami władz Gdyni w sprawie oczekiwanych podwyżek płac. Oznacza to, że przybliża się widmo strajku w komunikacji miejskiej w mieście, a tym samym potężne problemy dla pasażerów. Dziś 8.09.2021 r. na rozmowach z liderami związków zawodowych, reprezentujących kierowców, pojawił się Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. Przedstawiciele załóg usłyszeli od niego, że rozumie on ich postulaty płacowe, jednak samorząd na ich spełnienie obecnie nie ma pieniędzy i nie wiadomo, czy będzie je miał w przyszłym roku.