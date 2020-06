Przegląd prasy 8.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Gdańsk Wrzeszcz, Gdynia Wołaj, Sopot Krzycz. Z którego miasta w Trójmieście najczęście śmieją się internauci? Co nas bawi i z czego drwimy? Oto zbiór najlepszych memów! Macie swoje? Piszcie na adres internet@dziennikbaltycki.pl

Czy szpital może zgubić pacjenta? Edyta Obuchowska, córka 81-letniej pacjentki, cierpiącej na demencję, pisze do Rzecznika Praw Pacjenta, Urzędu Marszałkowskiego i Narodowego Funduszu Zdrowia skargę na Szpital Miejski w Gdyni. Po prawie ośmiu godzinach oczekiwania przed szpitalem, do pani Edyty przyprowadzono obcą kobietę z demencją, rozpaczliwie pytającą, czy jest jej córką. W tym samym czasie zagubiona 81-latka wyszła innym wyjściem i przewróciła się zaraz za drzwiami. Nikt ze szpitala nie udzielił jej pomocy.

Czy policja w Stanach Zjednoczonych jest bardziej brutalna niż służby porządkowe w innych krajach? Na to wskazują liczby przytoczone przez portal CNN.

"Chamska hołota" Jarosława Kaczyńskiego wstrząsnęła internetem, który zdążył już wyprodukować memy. Chodzi o zdanie, które prezes PiS wypowiedział w czasie czwartkowej debaty w Sejmie nad wnioskiem o wotum nieufności dla ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Kaczyński pod adresem posłów opozycji użył słów: "Takiej chamskiej hołoty to jeszcze nie było". Czy to "męskie słowa", czy gruba przesada? Zdaniem językoznawcy, profesora Jerzego Bralczyka, Kaczyński ujawnił się, jako osoba nerwowa i agresywna. Sprawdź, co myślą internauci.

Matura 2020 - pierwszy dzień za nami. Sprawdź arkusze CKE i odpowiedzi. W poniedziałek 8.06.2020 r. o godz. 9 maturzyści zdawali egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, a o godz. 14 na poziomie rozszerzonym. Co było tematem rozprawki? Jakie były pytania? W tym artykule sprawdzisz arkusze CKE i odpowiedzi z tegorocznej matury z polskiego na poziomie rozszerzonym.