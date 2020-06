Przegląd prasy 5.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Znajomy, a dawniej współlokator byłego wiceprezydenta Gdyni Marka Stępy, zarejestrował działalność pod prywatnym adresem samorządowca i wygrał przetarg na urządzenie za bezcen w sezonie letnim ogródków gastronomicznych na atrakcyjnie zlokalizowanych miejskich nieruchomościach. Kiedy tematem zaczęli interesować się dziennikarze, przedsiębiorca wycofał się z realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, przesyłając do gdyńskiego ratusza oświadczenie z wnioskiem o rozwiązanie umowy. Postępowanie zostanie prawdopodobnie powtórzone.

Na ul. Morskiej w piątek, 5 czerwca doszło do zderzenia skutera i samochodu osobowego. 2 osoby są poszkodowane. Na miejscu pracują 2 zastępy straży pożarnej

Już w najbliższą niedzielę, 7.06.2020 roku Arka Gdynia podejmie na stadionie miejskim przy ul. Olimpijskiej Śląska Wrocław w 28. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Dla żółto-niebieskich będzie to okazja, aby zacząć gonić wyprzedzające je w tabeli Koronę Kielce i Wisłę Kraków, aby na koniec sezonu wygrzebać się ze strefy spadkowej i uniknąć degradacji. Przedstawiamy przypuszczalny skład Arki na ten mecz.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gdyni. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Piłkarski sezon na Pomorzu w niższych ligach został zakończony. Od III ligi do B klasy nie będzie spadków, a tylko awanse. Kto zatem będzie w przyszłym sezonie grał w wyższej lidze? Sprawdźcie! Oto komplet zespołów od III ligi do B klasy na Pomorzu, które po przedwczesnym zakończeniu sezonu świętowały i przygotowują się do gry na wyższym szczeblu.