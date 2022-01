Przegląd prasy 3.01.2022 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem pierwszego stopnia. Według prognoz na wybrzeżu mogą być porywy nawet do 85km/h. Prawdopodobieństwo takich warunków pogodowych szacuje się na 80%.

Zapadły kolejne decyzje w zespole Arki Gdynia. Gdynianie poinformowali o rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron z Nestorem Gordillo. Ponadto, skrócone zostanie wypożyczenie Macieja Rosołka i 20-latek wróci zimą do Legii Warszawa.

To łącznie ponad 17 hektarów terenów do składowania kontenerów oraz elementów farm wiatrowych. Dwa place manewrowo-składowe będą gotowe nawet pół roku przed planowanym terminem. Wartość inwestycji to ponad 70 milionów złotych netto.