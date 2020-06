Przegląd prasy 27.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Gdynia 27.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kolejny upalny weekend sprawił, że na ulicach Trójmiasta zaroiło się od spacerowiczów. Bez maseczek, często nie utrzymujących zalecanego dystansu społecznego. - Patrząc na to,co dzieje się wokół widać, że nikt nie stosuje się do zasad - mówi dr Jerzy Karpiński, pomorski lekarz wojewódzki. - Trzeba nieustannie przypominać, że takie zachowanie zagraża nie tylko nam samym, ale także naszym bliskim. Dlatego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego występuje z apelem do mieszkańców regionu o zachowanie reżimu sanitarnego.

POGODA NA WAKACJE 2020. Po zimnym i mało przyjemnym maju, przyszedł deszczowy czerwiec, a za nim kroczą kolejno - upalny lipiec i jeszcze cieplejszy sierpień. Czy w tym roku możemy spodziewać się wysokich temperatur? Z dostępnych informacji wynika, że tak naprawdę sezon letni rozpocznie się u nas dopiero w lipcu i potrwa do końca wakacji, a może i do września. Jakiej pogody możemy spodziewać się w tegoroczne wakacje? Co z opadami deszczu? Czy powinniśmy szykować klapki i stroje kąpielowe, czy raczej parasole i płaszcze przeciwdeszczowe? Sprawdziliśmy prognozę długoterminową.