Przegląd prasy 25.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

PKO BP Ekstraklasa. Po zwycięstwie u siebie 3:2 (2:1) nad Zagłębiem Lubin trener i piłkarze Arki Gdynia wyruszyli już do Bełchatowa, gdzie jutro 26.06.2020 godz. 18 zmierzą się z Rakowem Częstochowa. Dla żółto-niebieskich jest to mecz o życie. Jeśli myślą o pozostaniu w PKO BP Ekstraklasie, nie mogą pozwolić sobie na porażkę. Czy taki właśnie skład desygnuje do boju w Bełchatowie Ireneusz Mamrot, trener Arki Gdynia?

Planujesz uroczystość rodzinną i w trakcie przygotowań w kuchni padł Ci piekarnik lub - co gorsza - lodówka? Głowa do góry! To jeszcze nie koniec świata. Częste używanie sprzętu AGD może dać się we znaki, co oznacza, że niezbędna będzie wizyta u fachowca, który nada naszemu sprzętowi odrobinę świeżości. Stała blokada pralki? Wiecznie rozmrożona lodówka? A może toster, który co chwila iskrzy? Mamy coś dla Was! W oparciu o dane pochodzące z przeglądarki Google, sporządziliśmy listę TOP 10 najlepszych serwisów AGD w Gdańsku. Tutaj możesz oddać swój sprzęt do naprawy! Tym miejscom zaufały setki osób!

Wizyta Roberta Biedronia w Gdyni [24.06.2020] to kolejny etap prowadzonej przez niego kampanii prezydenckiej na Pomorzu. Wcześniej kandydat na prezydenta RP gościł w Słupsku, natomiast po Gdyni odwiedzi jeszcze Sztum. To kolejny z kandydatów na prezydenta, który odwiedził Gdynię.