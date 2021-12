Przegląd prasy 24.12.2021 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Pozyskane z rąk prywatnego polskiego kolekcjonera dwie unikatowe szable trafiły właśnie do zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej. Należały do wybitnych oficerów: admirała Jerzego Świrskiego i komandora Zbigniewa Przybyszewskiego.

Prasówka 24.12 Gdynia: pozostałe wydarzenia

Agnieszka "Bagieta" Bagińska to urodzona w Gdyni miłośniczka wrażeń. Mieszkająca na co dzień w hiszpańskiej enklawie na północy Afryki (Melilla) lektorka języka angielskiego z zamiłowania jest cyklistką. W 2021 roku wybrała się na niesamowitą podróż, w której trakcie w 100 dni z Almerii w Hiszpanii dojechała do greckiego Korfu, pokonując 5313,48 kilometrów. Spędziła na rowerze aż 408 godzin.