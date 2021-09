Przegląd prasy 23.09.2021 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Od piątku (24.09) osoby, które ukończyły 50 lat oraz wszyscy medycy będą mogli zarejestrować się na podanie trzeciej dawki przeciwko COVID-19. Warunkiem jest odstęp 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. Do tej pory trzecią dawkę mogły przyjmować tylko niektóre osoby, np. dializowane, poddawane chemio- lub radioterapii lub po przeszczepach. Czy poszerzenie katalog osób uprawnionych do trzeciej dawki to dobry pomysł? Jak dodatkowe szczepienie wpłynie na naszą odporność i zdrowie?