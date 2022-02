Przegląd prasy 22.02.2022 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Czy burger bez mięsa to jeszcze burger? Odpowiedź na to pytanie pozostawiamy ekspertom kulinarnym. Pewne jest jedno - wege burgery potrafią zachwycać smakiem i przekonać do siebie nawet największych miłośników wołowiny. Sprawdźcie w galerii, gdzie w Trójmieście zjecie dobrego wege burgera.