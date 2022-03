Przegląd prasy 19.03.2022 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Nadciśnienie tętnicze to poważna choroba, która leczona w nieprawidłowy sposób może zwiększać ryzyko rozwoju zawału serca oraz udaru mózgu. Czy da się temu zapobiec? Prowadzenie prozdrowotnego stylu życia, utrzymywanie prawidłowej masy ciała, uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej oraz stosowanie zbilansowanej diety może poprawić stan zdrowia i obniżyć ciśnienie tętnicze krwi. Warto także wprowadzić do diety napary z roślin, które działają moczopędnie, obniżają ciśnienie krwi oraz likwidują obrzęki. Sprawdź, czy masz te zioła w domu.

Ukraińscy internauci a zaraz za nimi polscy wraz z wybuchem wojny ruszyli do walki w internecie. Jedną z najlepszych broni psychologicznych są memy - ośmieszają wroga i podnoszą na duchu tych, którzy walczą. W Rosji obrazki ośmieszające prezydenta zostały zakazane. Zobaczcie wojenne memy.

Funkcjonariusze ABW zatrzymali na polecenie prokuratury kolejne 3 osoby w związku ze śledztwem dotyczącym piramidy finansowej Galleri New Form. To wcześniej pośrednicy, a później pomagający się ukrywać organizatorom przedsięwzięcia. Ci zostali zatrzymani pod koniec 2021 roku w Hiszpanii. Straty naiwnych inwestorów to nawet miliard złotych.