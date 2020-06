Przegląd prasy 18.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2020, w Gdyni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „16. edycja Ladies’ Jazz Festival Gdynia 2020 odbędzie się – sprawdź, kto wystąpi”?

Prasówka Gdynia 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 16. edycja Ladies' Jazz Festival Gdynia 2020 odbędzie się – sprawdź, kto wystąpi To już oficjalne, 16. edycja Ladies' Jazz Festival odbędzie w dniach 20-26 lipca 2020 roku. Gdynia po raz szesnasty zamieni się w stolicę kobiecego jazzu. Koncerty odbędą się zarówno na żywo, jak i online. Sprawdź, kto wystąpi. 📢 Burze na Pomorzu 18.06.2020. Silny wiatr, i deszcz, miejscami opady gradu. Porywy wiatru do 90 km/h. IMGW ostrzega! Mapa online Gwałtowne burze przeszły przez Pomorze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega nadal przed silnymi burzami, nawet z opadami gradu. W miejscowościach woj. pomorskiego grzmiało i padał intensywny deszcz.

📢 Debata prezydencka - MEMY, że mucha nie siada Debata prezydencka, która odbyła się 17 czerwca 2020 roku to już historia. Ale jaka! 11 kandydatów i 80 minut emocji, które okazały się inspiracją dla internautów. Zobacz memy, które komentują debatę prezydencką w TVP. Hity debaty to m. in. program Menelowe plus Stanisława Żółtka, czy latająca w studio mucha, której spodobała się fryzura Waldemara Witkowskiego. No i pytania zadawane przez prowadzącego Michała Adamczyka. 📢 Menelowe plus, beton i mucha, czyli MEMY po debacie prezydenckiej. Internauci komentują debatę w TVP Wczorajsza debata prezydencka 2020 w TVP obrodziła... w MEMY. Zarówno eksperci, jak i internauci krytykują niski poziom debaty, tendencyjne pytania nie mające nic wspólnego z obecną sytuacją w kraju. Dla wielu jednak debata prezydencka była źródłem śmiechu, choć nieraz gorzkiego. Wzbudzonym emocjom ujście dają memy o debacie prezydenckiej. Co zapamiętamy najlepiej? Największym hitem debaty wydaje się być Menelowe Plus Stanisława Żółtka, ale nie przeszliśmy bez emocji także obok muchy na włosach Waldemara Witkowskiego czy "betonu" Mirosława Piotrowskiego. Zobaczcie najlepsze memy z debaty!

📢 Gdynia, Elbląg. 600 tysięcy złotych wsparcia dla szpitali i samorządu od Grupy Best. Za te fundusze kupiono sprzęt medyczny 600 tysięcy złotych przeznaczyła Grupa Best na walkę ze skutkami pojawienia się w Polsce koronawirusa. Wsparcie trafiło już do szpitali w Gdyni i Elblągu, a także do gdyńskiego samorządu. 📢 Mgła adwekcyjna nad Zatoką Gdańską. Wygląda jak przemieszczająca się, bezgłośna burza Jeszcze w środę i czwartek (17-18.06.2020) można wypatrywać nad Zatoką Gdańską mgły adwekcyjnej. To dość popularne i efektowne zjawisko.

📢 Stulecie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni (17.06.2020). Apel, kapsuła czasu, msza święta i nowa nazwa przystanku SKM koło uczelni [ZDJĘCIA] Uroczysty apel, msza święta, wkopanie kapsuły czasu i urodzinowe posiedzenie Senatu Uczelni to tylko niektóre akcenty obchodów jubileuszu stulecia Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który odbył się w środę 17.06.2020 r. W skromniejszym, niż planowano jeszcze kilka miesięcy temu, lecz godnym świętowaniu nie przeszkodziły obostrzenia sanitarne, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. 📢 Miss Polonia 2020 Open. Zobacz kandydatki do tytułu najpiękniejszej Trwają eliminacje do Miss Polonia 2020 OPEN! Zobacz kandydatki, które chcą stanąć w szranki o tytuł najpiękniejszej i koronę Miss Polonia 2020. Głosowanie w zależności od grupy trwa do niedzieli 21 czerwca (grupa A), lub do poniedziałku, 22 czerwca do godziny 23:59 (grupa B)!

