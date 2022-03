Przegląd prasy 16.03.2022 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Wspólny transport gdyńskich spółek komunikacyjnych, firmy AIC i stowarzyszenia In Gremio dotarł do ukraińskiego Żytomierza, który od wielu dni znajduje się od rosyjskim ostrzałem rakietowym. To kolejna gdyńska cegiełka dołożona do pomocy bohatersko walczącym Ukraińcom. W transporcie znalazło się m.in. kilkadziesiąt agregatów prądotwórczych.

Kaszubi mają swoje sposoby na zdrowie. To nie suplementy pozwalają zachować odporność, a to, co zjadamy i czym odżywiamy swój organizm. Wypróbujcie przepisy na tradycyjne Dania z Kaszub, które pozwolą zachować zdrowie na dłużej.

Zbyt długo utrzymujący się wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko rozwoju stanu przedcukrzycowego oraz cukrzycy. Czy można temu zapobiec? Tak! Wystarczy stosować zbilansowaną dietę, uprawiać umiarkowaną aktywność fizyczną oraz utrzymywać prawidłową masę ciała. Co jeszcze można zrobić, aby poziom cukru we krwi był normie? Warto wprowadzić do codziennego jadłospisu napary z roślin leczniczych, które w łagodny sposób regulują stężenie glukozy. Sprawdź, o jakich ziołach mowa.