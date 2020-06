Przegląd prasy 11.06.2020 Gdynia, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Przewiduje się, że w najbliższe wakacje Pomorze odwiedzi od 2 do 3 milionów turystów, głównie z Polski. Czy jesteśmy przygotowani na gości, którzy oprócz nadziei na dobry wypoczynek i piękną pogodę mogą przywieźć do nas także koronawirusa?

Z powodu epidemii koronawirusa w Gdyni nie przeszła tradycyjna miejska procesja. Zamiast tego w każdej parafii wierni mieli okazję uczestniczyć w procesjach wokół kościołów. Tak też było w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Boże Ciało (11.06.2020) dla wiernych to okazja do upamiętnienia ustanowionego przez Jezusa Chrystusa sakramentu Eucharystii. W Polsce jest to również dzień wolny od pracy.

Osoby podejrzewane o udział w kradzieży, oszustwie oraz mężczyznę posługującego się cudzą kartą płatniczą poszukują policjanci z Gdyni. Funkcjonariusze zdecydowali się ujawnić wizerunki domniemanych przestępców, zarejestrowane przez kamery monitoringu.