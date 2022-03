Przegląd prasy 10.03.2022 Gdynia. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gdyni

Kolejny specjalny pociąg, który na polecenie marszałka województwa pomorskiego Marszałka Struka wyruszył z Gdańska do Przemyśla wrócił w środę, 9.03.2022, do Trójmiasta. W Gdyni Głównej pojawił się po godz. 21.00.

Majka Jeżowska ma w sobie to "coś" i mimo upływu lat nadal wygląda świetnie. Artystka pojawiła się ostatnio na planie teledysku do piosenki "Nie wciągaj mnie". Zobaczcie, jak się prezentowała.

– Szukamy różnych, niekonwencjonalnych sposobów. Także samorządowcy z różnych części Polski przyjeżdżają i osobiście namawiają te osoby, żeby dotarły do ich miejscowości. Każdy sposób jest ważny. W tej chwili mamy trochę inną grupę osób, które docierają do Polski. Pierwsza grupa, która przybyła do naszego kraju, to byli ludzie, którzy w momencie, kiedy rozpoczęła się wojna, ruszyli na granicę. Nie zaznali tragedii typowej wojny. Ci, którzy uciekają obecnie z Ukrainy, faktycznie uciekają przed bombami. I ci uchodźcy już są bardziej skłonni do tego, żeby dotrzeć do każdego miejsca w Polsce, byleby uzyskać spokój – powiedział polskatimes.pl wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Paweł Szefernaker.