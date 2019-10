Prezydent Wojciech Szczurek uzyskał absolutorium za rok 2018

Czerwcowa sesja Rady Miasta Gdyni trwała przez dwa dni, a radni zmierzyli się między innymi z głosowaniem dotyczącym votum zaufania i absolutorium dla prezydenta. W debacie na temat "Raportu o stanie gminy" wypowiedziało się kilkunastu mieszkańców.

- Będziemy na pewno doskonalić strukturę raportu, ponieważ ten dokument jest przygotowywany po raz pierwszy. Jest on dość precyzyjnie określony w przepisach prawa, więc nasze wyobrażenia musimy poddać krytycznej analizie i zweryfikować co my chcemy, z tym czego oczekuje prawodawca - przyznał Wojciech Szczurek.

Następnie głos zabrali już radni i tutaj pojawiły się głosy bardziej zdecydowanej krytyki.

- Zastanawiałem się czy Gdynia jest miastem kompletnym, ponieważ poziom nakładów inwestycyjnych w naszym mieście wyraźnie maleje. Być może potrzeby są mniejsze, ale patrząc na wachlarz inwestycji jakie obserwujemy w uchwalanych budżetach to myślę, że te potrzeby istnieją, a udaje nam się zrealizować znacznie mniej - powiedział radny Tadeusz Szemiot, który zwrócił również uwagę, że w raporcie nie zostały zawarte informacje na temat lotniska na Babich Dołach czy w związku z Drogą Czerwoną.