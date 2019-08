Prezydent otworzył pierwszą część gdyńskiego Parku Centralnego ZDJĘCIA

Teren monitorowany jest całą dobę przez 8 kamer. Miasto za pierwszy etap inwestycji zapłaciło 7 mln 600 tys. złotych. Park Centralny w Gdyni docelowo zlokalizowany będzie pomiędzy al. Marszałka Piłsudskiego, ul. Świętojańską i Tetmajera. Samorząd planuje zakończyć wszystkie prace w ciągu trzech lat.

- Dedykujemy tę przestrzeń spokojniej rekreacji - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Mam nadzieję, jestem przekonany, że spodoba się mieszkańcom. Naszą intencją jest, by stał się on miejscem spotkań, odpoczynku, wspólnych rodzinnych zabaw, spacerów i aktywności, które pozwalają się wyciszyć w miejskim zgiełku. Bardzo zależało nam, by oddać mieszkańcom do użytkowania właśnie ten teren jako pierwszy, ponieważ podczas konsultacji społecznych poprzedzających budowę Parku Centralnego, gdynianie wnioskowali o poszerzenie inwestycji tak, by obejmowała również obszar sięgający od ul. Legionów do ul. Tetmajera.