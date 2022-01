Prasówka Gdynia 4.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Anna Matyasek i Ivan Yevtushenko to uczestnicy 2. edycji programu "Hotel Paradise". Właśnie tam narodziło się ich uczucie, więc nic dziwnego, że kolejny etap związku również postanowili zainaugurować w TV!

Policjanci zatrzymali 46-latka, który poszukiwany był do odbycia kary pozbawienia wolności. W trakcie interwencji, w jego mieszkaniu mundurowi znaleźli blisko 675 gramów narkotyków. Mieszkaniec Gdyni usłyszał już zarzuty. W piątek sąd wydał postanowienie o tymczasowym areszcie na okres 3 miesięcy. Za naruszenie przepisów grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

W niecałe 3 tygodnie 44 kontenery z chińskiej miejscowości Xi’an pokonały 4 strefy klimatyczne i 8 stref czasowych. Towary specjalnym pociągiem dotarły do Gdyni, skąd będą wysyłane dalej na zachód Europy. To pierwsze w historii, testowe połączenie kolejowe bezpośrednio z Chin do miasta z morza i marzeń, a prywatny operator już zapowiada, że niedługo takie transporty będą na porządku dziennym.

Około godziny 8:00 dyżurny policji w Gdyni odebrał zgłoszenie, że na budowie przy ul. Harcerskiej znaleziono ciało mężczyzny, który według wstępnych informacji miał spaść z dachu budynku, na którym pracował. Na miejscu zdarzenia pracują obecnie policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy pod nadzorem prokuratora będą ustalać przyczyny zdarzenia.