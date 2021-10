Prasówka Gdynia 3.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

To nie jest tak, że taplanie się w błocie i pokonywanie wymyślnych przeszkód nie sprawia przyjemności przedstawicielkom płci pięknej. Można się było o tym przekonać po raz kolejny w niedzielę, 3 października 2021 roku na trasie zawodów Formoza Challenge Gdynia. Panie z sobie znaną zadziornością rywalizowały o jak najsprawniejsze uporanie się z wymagającą trasą liczącą ok. 7 km.

Prezentujemy zdjęcia z trasy Formoza Challenge Gdynia 2021, czyli biegów z przeszkodami w mateczniku komandosów morskich z jednostki Formoza. W niedzielę, 3 października 2021 roku uczestnicy mieli do pokonania dystans ok. 7 km, najeżony przeszkodami przygotowywanymi we współpracy z żołnierzami tej znakomicie wyszkolonej grupy. Wliczając dzieci w Gdyni zmagało się ponad 840 zawodników!