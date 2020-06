Prasówka Gdynia 3.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Arka zmienia trenerów przed derbami Trójmiasta

Derby Trójmiasta w piłce nożnej to w ostatnich latach powody do chwały dla Lechii Gdańsk i do zgryzot dla Arki Gdynia. Na 14 meczów na poziomie ekstraklasy biało-zieloni wygrali aż 10, a 4 razy padał remis. W Arce Gdynia często decydowano się na zmianę trenera tuż przed tym - naj...