Prasówka Gdynia 30.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09.2021, w Gdyni. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tancerki z Gdyni pokazują urok miasta na zdjęciach fotografa z Portugalii. Projekt "Dancers and their Cities"”?

Prasówka Gdynia 30.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tancerki z Gdyni pokazują urok miasta na zdjęciach fotografa z Portugalii. Projekt "Dancers and their Cities" Do Gdyni zawitał portugalski fotograf Carlos Alves z projektem “Dancers and their Cities”. Wykonywał on zdjęcia trzech tancerek na tle najbardziej charakterystycznych symboli miasta.

📢 Kolejka przed biurem spisowym w Gdyni. Ostatnie godziny na udział w spisie powszechnym. Spóźnialscy, spieszcie się! Spisać będzie można się jeszcze dziś (30.09), do godz. 24.00. Część gdynian planuje jednak zrobić to odrobinę szybciej, do biura spisowego na ul. 10 Lutego stworzyła się długa kolejka. Przypominamy, że spis powszechny jest obowiązkowy. Istnieje kilka możliwości jego wypełnienia. 📢 Gdańsk i Gdynia w gronie najpopularniejszych miast dla kawoszy! W tych 10 polskich miastach najchętniej pijemy kawę Gdańsk i Gdynia w gronie najpopularniejszych miast dla miłośników kawy! 29 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kawy. Z tej okazji Serwis Holidu.pl sprawdził, jakich polskich miast wyszukiwaliśmy najczęściej w Google w ciągu ostatnich 12 miesięcy wraz z hasłem “kawiarnia”. Ranking został sporządzony na podstawie średniej rocznej liczby wyszukiwań w Google, aby określić najbardziej popularne miasta wśród kawoszy.