Prasówka Gdynia 29.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gdyni nie minęło Cię nic ważnego

Arka Gdynia awansowała do kolejnej rundy Pucharu Polski. Żółto-niebiescy nie mieli większych problemów, aby pokonać na wyjeździe GKS Bełchatów. Hat-trickiem popisał się Artur Siemaszko, co jest o tyle zaskakujące, że ten zawodnik nie strzelił wcześniej bramki w oficjalnym meczu żółto-niebieskich.

Od blisko dekady w Gdyni trwa zamieszanie w sprawie przyszłego planu zagospodarowania terenów po byłych basenach na Polance Redłowskiej. Gdynia przystępuje już do kolejnego wyłożenia planu i ponownie towarzyszyć temu będzie tylko dyskusja online. Część społeczników nie ukrywa swojego niezadowolenia z tej decyzji.

XIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci” to blisko sto filmów o tematyce historycznej, które zostaną zaprezentowane w Gdyni. Wyjątkowe wydarzenie na filmowej mapie Europy, kierowane jest do twórców oraz środowisk interesujących się historią. Prezentuje filmy kina światowego, europejskiego i polskiego, ukazujące różne drogi do wolności narodów, jak i wolności indywidualnej każdego człowieka. XIII Festiwal Filmowy NNW odbędzie się w dniach 29 września-2 października 2021 roku.